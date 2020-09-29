В Кирово-Чепецке несколько сотрудников завода «ГалоПолимер» отравились фтором
В Кирово-Чепецке Кировской области семеро сотрудников местного завода отравились фтором. Управление Следственного комитета по региону проводит проверку по факту происшествия
В Кирово-Чепецке Кировской области семеро сотрудников местного завода отравились фтором. Управление Следственного комитета по региону проводит проверку по факту происшествия.
В СКР сообщили «Интерфаксу», что в период с 23 по 27 сентября в больницу обратились семеро рабочих АО «ГалоПолимер» с жалобами на плохое самочувствие. Медики установили, что все работники отравились фтором.
Причины отравления пока неизвестны. Следственный комитет устанавливает обстоятельства происшествия. На заводе также проводится проверка исполнения законодательства об охране труда.
Завод «ГалоПолимер» является одном из крупнейших мировых производителей фторполимерной продукции и единственной компанией в России, которая занимается производством специализированных фторполимеров.