Росгвардия выявила нарушения в деятельности ЧОП, сотрудники которого разгоняли защитников Куштау
Росгвардия выявила нарушения в деятельности башкирского ЧОО «Вершина», сотрудники которого разгоняли лагерь протестующих против разработки шихана Куштау Башкирской содовой компанией (БСК)
Росгвардия выявила нарушения в деятельности башкирского ЧОО «Вершина», сотрудники которого разгоняли лагерь протестующих против разработки шихана Куштау Башкирской содовой компанией (БСК).
«Эхо Москвы в Уфе» сообщает, что активисты подали несколько заявлений на сотрудников охранного предприятия после того, как в отделе МВД по Ишимбайскому району подтвердили использование против протестующих слезоточивого газа, но нарушений в этом не увидели.
В ответе Росгвардии на заявления активистов говорится, что в деятельности ООО ЧОО «Вершина-А» и ООО ЧОО «Вершина» выявлены нарушения. Какие именно нарушения, в ведомстве не сообщили.
При этом в Росгвардии заявили, что ЧОО «Вершина-А» не занималась разгоном протестующих во время акций в защиту Куштау, сообщает «МБХ медиа».