В России с 1 октября перестают действовать «коронавирусные» бюрократические поблажки
В России с 1 октября перестанет действовать упрощенный порядок взаимодействия граждан и государственных организаций, который был введен в связи с пандемией коронавируса
В России с 1 октября перестанет действовать упрощенный порядок взаимодействия граждан и государственных организаций, который был введен в связи с пандемией коронавируса. Бюрократические «поблажки» отменяют, хотя в стране снова начала расти заболеваемость COVID-19.
С 1 октября от граждан начнут снова требовать не только заявления и справки, но и лично присутствовать при запуске бюрократических процедур, сообщает Znak.com.
Так, с 1 октября перестанет действовать упрощенный порядок оформления инвалидности. Во время пандемии можно было заочно предоставить в уполномоченные органы форму освидетельствования в бюро медико-социальной экспертизы.
Гражданам, которые рассчитывают получить субсидию на оплату коммунальных услуг, вновь придется собирать пакет документов. В апреле правительство разрешило продлевать получение субсидии без личного посещения органов соцзащиты и предоставления документов, подтверждающих право на ее получение.
Собирать документы придется и семьям с низкими доходами, которые рассчитывают продлить получение пособий на детей до трех лет. С документами им нужно будет обратиться напрямую в соцзащиту (для получения пособия на первенца) и в отделение ПФР (для получения пособия на второго ребенка).
Автомобилистам с 1 октября придется снова предъявлять диагностическую карту своего транспортного средства при покупке полиса ОСАГО. Ранее, напомним, был наложен мораторий на обязательное прохождение техосмотра перед оформлением полиса, так как из-за коронавирусных ограничений многие станции ТО не работали.