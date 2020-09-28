В Петербурге полиция разыскивает мундепа, чью жену нашли мертвой
Мундепа разыскивают в связи с тем, что его жена была найдена мертвой. Соседи Шокина рассказали, что он сбежал из дома полностью раздетым. Сейчас силовики обходят все дома в Комарово
Полиция Петербурга разыскивает муниципального депутата поселка Комарово Курортного района Игоря Шокина.
Портал Znak.com сообщает, что мундепа разыскивают в связи с тем, что его жена была найдена мертвой. Соседи Шокина рассказали, что он сбежал из дома полностью раздетым. Сейчас силовики обходят все дома в Комарово.
В районных правоохранительных органах сообщили, что в настоящее время проводится проверка по факту возможного убийства. Уголовное дело пока не возбуждено, подозреваемых нет.
Игорь Шокин стал депутатом по итогам выборов в 2019 году, в которых он участвовал как самовыдвиженец. Вместе с супругой Татьяной они воспитывали сына.