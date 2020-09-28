В Роспотребнадзоре заявили о снижении заболеваемости COVID-19 в октябре
Советник директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев заявил, что в октябре Россия снова выйдет на плато, хотя сейчас и фиксируется рост новых случаев заражения коронавирусом
Роспотребнадзор не ожидает пессимистичного сценария распространения коронавирусной инфекции в связи с ростом заболеваемости.
В ведомстве заявили, что коронавирус ослабевает по мере распространения, а резервных коек для инфекционных больных достаточно много.
Замдиректора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил, что в России разработаны мероприятия к недопущению распространения COVID-19. Кроме того, для организаций были разработаны рекомендации и требования по профилактике коронавирусной инфекции.
В свою очередь советник директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев заявил, что в октябре Россия снова выйдет на плато, хотя сейчас и фиксируется рост новых случаев заражения коронавирусом.