Арестованный миллиардер Зиявудин Магомедов сообщил о рейдерском захвате компании Fesco
Миллиардер и совладелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов, который с весны 2018 года находится под арестом, сообщил о попытке рейдерского захвата его компании Fesco
Миллиардер и совладелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов, который с весны 2018 года находится под арестом, сообщил о попытке рейдерского захвата его компании Fesco.
В своем письме бизнесмен сообщил, что компанию Fesco пытаются захватить рейдеры, а помогает им в этом председатель совета директоров компании.
Магомедов также назвал имена тех, кто пытается вместе с директором Лейлой Мамед-заде, которая была лишена полномочий, продать его компанию третьим лицам. Это члены совета директоров компании по фамилиям Гарбер, Кузовков, Кант-Мандал, Курланов и Исуринс.
Указанные лица, по словам бизнесмена, уволили президента Fesco и назначили вместо него некоего Аркадия Коростелева.
Отдельно миллиардер заявляет, что лица, выступающие против него, его интересов и интересов Fesco – это те, кого он ранее считал «своими людьми».
Магомед Зиявудин добавил, что обратился к международным юристам с просьбой заняться этим вопросом, чтобы участники рейдерского захвата были привлечены к ответственности.