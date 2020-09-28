Евросоюз согласовал новые санкции из-за строительства Керченского моста
Дипломатический источник ТАСС сообщает, что послы согласовали включение в список рестриктивных мер за подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины двух человек и четырех компании
Послы стран Евросоюза согласовали включение двух физических и четырех юридических лиц в санкционный список за участие в строительстве Крымского моста.
Дипломатический источник ТАСС сообщает, что послы согласовали включение в список рестриктивных мер за подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины двух человек и четырех компании, которые имеют непосредственное отношение к строительству моста через Керченский пролив.
Официальное решение по данному вопросу будет принято Советом ЕС позднее на основании письменной процедуры. Названия компаний и имена физлиц, против которых планируется ввести санкции, не сообщаются.
Отметим, что введение новых ограничительных мер против России сейчас активно блокирует Кипр. Республика пытается добиться от ЕС введения штрафных мер против Турции, которая ведет разведку газа в спорных водах в Восточном Средиземноморье.
В конце июля 2018 года Евросоюз уже ввел санкции из-за строительства Коымского моста в отношении АО «Институт Гипростроймост — Санкт-Петербург», ПАО «Мостотрест», судостроительного завода «Залив», ООО «Стройгазмонтаж», ООО «Стройгазмонтаж-Мост» и АО «ВАД».