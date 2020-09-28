Жители дагестанского города обвинили избирком в фальсификации итогов выборов местную думу
Жители города Дагестанские Огни собрали более трех тысяч подписей тех, кто не голосовал на выборах местных депутатов 13 сентября, чтобы доказать фальсификацию данных избирательной комиссией
Жители города Дагестанские Огни собрали более трех тысяч подписей тех, кто не голосовал на выборах местных депутатов 13 сентября, чтобы доказать фальсификацию данных избирательной комиссией. В дагестанском избиркоме ранее сообщили, что явка на выборах составила 94%.
Координатор инициативной группы Ахмед Изилов сообщил «МБХ медиа», что направил заявления генпрокурору республики Игорю Краснову, главе Следственного комитета Александру Бастрыкину и главе ЦИК Элле Памфиловой по факту фальсификации данных. К заявлению он приложил подписи более трех тысяч человек, которые не принимали участия в голосовании.
Изилов сообщил, что явка в 94% не соответствует действительности, а реально на участки пришли не более 10% избирателей.
«Выборная история России еще не знала такого наглого отношения к избирателям, наплевательского отношения к конституционным правам граждан», — заявил координатор инициативной группы.
Жители попросили направить в город группу центрального аппарата ЦИК, так как нарушения избирательного закона «подрывают авторитет власти».
Согласно данным избиркома Дагестана, в городе из 22,8 тысячи избирателей проголосовали 21,5 тысячи, из них более 12 тысяч — досрочно. «Единая Россия», по данным ЦИК, получила почти 72% голосов.