ФАС приостановила тендер мэрии Москвы на установку системы распознавания лиц в трамваях
Управление ФАС по Москве приостановило проведение аукциона по выбору подрядчика, который займется установкой камер с системой распознавания лиц в столичных трамваях. Стоимость госконтракта составляет 193,9 млн рублей
Управление ФАС по Москве приостановило проведение аукциона по выбору подрядчика, который займется установкой камер с системой распознавания лиц в столичных трамваях. Стоимость госконтракта составляет 193,9 млн рублей.
Тендер был приостановлен после жалобы со стороны компании «МирВайФай». В жалобе указывалось, что тендер департамента Москвы по конкурентной политике прописан таким образом, чтобы ограничить конкуренцию и сузить круг потенциальных участников конкурса.
Так, требования к системным платам, которые должен установить потенциальный подрядчик в бортовых компьютерах трамваев, полностью повторяют описание компьютера компании Axiomtek. В техническом задании указаны именно системные платы с характеристиками, которые устанавливаются в компьютерах Axiomtek, однако отдельно на рынке такие платы отсутствуют.
Помимо этого в тендерной документации были прописаны конкретные характеристики для замены системных плат в мультимодемах, которые описывают системную плату «Мультироутер Sistematics Ver. 5.0», не имеющую аналогов на рынке.
Компания «МирВайФай» требует от антимонопольного ведомства признать действия департамента Москвы по конкурентной политике незаконными.