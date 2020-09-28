Российским спутникам ГЛОНАСС предрекли деградацию из-за санкций
Российская глобальная навигационная спутниковая система может деградировать в случае неудачной реализации программы импортозамещения, которая была объявлена в связи с введением санкций против РФ
Российская глобальная навигационная спутниковая система (ГЛОНАСС) может деградировать в случае неудачной реализации программы импортозамещения, которая была объявлена в связи с введением санкций против РФ.
Если спутники ГЛОНАСС начнут выходить из строя в ближайшие год-два, то заменить их будет нечем. Это в свою очередь приведет к деградации всей системы.
«Ведомости» сообщают, что из ныне функционирующих спутников 13 находятся уже за пределами семилетнего гарантированного срока активного существования. Это может сказаться на состоянии группировки и параметрах навигационного сигнала в любой момент.
Технологические санкции США против России не позволяют осуществить плановое обновление космических аппаратов навигационной системы, так как производители бортового оборудования не могут закупить нужную электронно-компонентную базу (ЭКБ) категории Space.
Между тем, в компании «Информационные спутниковые системы имени Решетнева», которая производит ГЛОНАСС, заверили, что «целостности спутниковой группировки ничто не угрожает».