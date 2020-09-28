28 сентября 2020, 13:16
Соцсеть Twitter удалила из поисковой выдачи аккаунт РИА Новости
Социальная сеть удалила из поисковой выдачи аккаунт государственного информагентства. Это означает, что пользователи, которые не были подписаны на страницу агентства, теперь не смогут найти ее ни в России, ни в других странах
Социальная сеть Twitter удалила из поисковой выдачи аккаунт государственного информагентства РИА Новости. Это означает, что пользователи, которые не были подписаны на страницу агентства, теперь не смогут найти ее ни в России, ни в других странах.
Также из поисковой выдачи были удалены аккаунты государственного телеканала RT и агентства Sputnik.
В пресс-службе МИА «Россия сегодня» назвали действия администрации Twitter «актом цензуры». В агентстве также посетовали на то, что соцсеть никак не реагирует на запросы и не объясняет свои решения.
Напомним, ранее в Twitter предупредили, что будут маркировать аккаунты государственных СМИ, которые занимаются пропагандой.