28 сентября 2020, 12:54
Россияне за последние четыре года стали меньше доверять телевидению
В России снизилась доля граждан, которые доверяют телевизору и новости предпочитают узнавать из телепередач. Согласно опросу, проведенному «Левада-центром», новости из телевизора узнают 69% россиян
В России снизилась доля граждан, которые доверяют телевизору и новости предпочитают узнавать из телепередач.
Согласно опросу, проведенному «Левада-центром», новости из телевизора узнают 69% россиян. Для сравнения, в 2016 году таких было 86%.
Доверяют телевидению как источнику новостей о стране и мире сейчас только 48% респондентов (59% в 2016 году).
Одновременно с этим социологи зафиксировали уровень доверия к интернет-изданиям и соцсетям с 20 до 23% и с 12 до 24% соответственно.
Доля респондентов, которые «не доверяют никому», выросла до 16%. Это значение является максимальным за последние 11 лет.