28 сентября 2020, 12:42
Более 20 тысяч российских армян готовы отправиться добровольцами в Нагорный Карабах
Президент Союза армян России Ара Абрамян сообщил о 20 тысячах проживающих в РФ армян, которые готовы отправиться добровольцами в Нагорный Карабах
Фото: Вести.ру
Президент Союза армян России Ара Абрамян сообщил о 20 тысячах проживающих в РФ армян, которые готовы отправиться добровольцами в Нагорный Карабах.
В беседе с изданием «Подъем» Ара Абрамян заявил, что организация будет просить военный транспорт для отправки добровольцев в Нагорный Карабах. «Еще несколько сотен, около тысячи человек русских заявили, что готовы пойти добровольцами на защиту маленького Карабаха. Но мы сказали: спасибо», — сообщил глава союза.
Ара Абрамян считает нынешний военный конфликт вокруг Нагорного Карабаха «спланированной акцией Азербайджана и Турции, которые воспользовались ситуацией с пандемией коронавируса». «Самолетов нет, помощь, даже гуманитарную, отправить невозможно», — пояснил общественный деятель.