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28 сентября 2020, 11:58

Правозащитник и журналисты попросили передать дело Юрия Дмитриева из суда Карелии в другой регион

Правозащитники, политики, писатели, журналисты, актеры и кинорежиссеры обратились в Верховный суд (ВС) Карелии с требованием не рассматривать дело историка Юрия Дмитриева

Правозащитник и журналисты попросили передать дело Юрия Дмитриева из суда Карелии в другой регион

Правозащитники, политики, писатели, журналисты, актеры и кинорежиссеры обратились в Верховный суд (ВС) Карелии с требованием не рассматривать дело историка Юрия Дмитриева. Письмо на имя главы суда Анатолия Накваса подписали 250 человек, сообщает «Новая газета».

Авторы письма просят передать дело Юрия Дмитриева в суд «любого другого» региона, так как карельский суд может быть необъективен к историку.

Обращение подписали журналисты Катерина Гордеева и Владимир Познер, политик Григорий Явлинский, кинокритики Антон Долин и Андрей Плахов, писатели Дмитрий Глуховский, Денис Драгунский, Людмила Улицкая, режиссеры Александр Сокуров и Андрей Хржановский, а также актеры Лия Ахеджакова, Олег Басилашвили, Константин Хабенский, Инна Чурикова.

Напомним, что в июле 2020 года Петрозаводский горсуд признал Юрия Дмитриева виновным в сексуальном насилии над приемной дочерью и лишил его свободы на 3,5 года.

Верховный суд Карелии 22 сентября приступил к рассмотрению апелляции на приговор Дмитриеву.

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