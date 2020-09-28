Правозащитник и журналисты попросили передать дело Юрия Дмитриева из суда Карелии в другой регион
Правозащитники, политики, писатели, журналисты, актеры и кинорежиссеры обратились в Верховный суд (ВС) Карелии с требованием не рассматривать дело историка Юрия Дмитриева
Правозащитники, политики, писатели, журналисты, актеры и кинорежиссеры обратились в Верховный суд (ВС) Карелии с требованием не рассматривать дело историка Юрия Дмитриева. Письмо на имя главы суда Анатолия Накваса подписали 250 человек, сообщает «Новая газета».
Авторы письма просят передать дело Юрия Дмитриева в суд «любого другого» региона, так как карельский суд может быть необъективен к историку.
Обращение подписали журналисты Катерина Гордеева и Владимир Познер, политик Григорий Явлинский, кинокритики Антон Долин и Андрей Плахов, писатели Дмитрий Глуховский, Денис Драгунский, Людмила Улицкая, режиссеры Александр Сокуров и Андрей Хржановский, а также актеры Лия Ахеджакова, Олег Басилашвили, Константин Хабенский, Инна Чурикова.
Напомним, что в июле 2020 года Петрозаводский горсуд признал Юрия Дмитриева виновным в сексуальном насилии над приемной дочерью и лишил его свободы на 3,5 года.
Верховный суд Карелии 22 сентября приступил к рассмотрению апелляции на приговор Дмитриеву.