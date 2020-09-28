В США скончался правозащитник и основатель Московской Хельсинкской группы Юрий Орлов
«Физик, правозащитник, мыслитель, он прожил долгую и активную жизнь, до последней возможности преподавая любимую физику и продолжая оставаться на связи с правозащитным движением», — говорится в сообщении МХГ
В США скончался российский правозащитник и основатель Московской Хельсинкской группы (МХГ) Юрия Орлов. Ему было 96 лет.
«Физик, правозащитник, мыслитель, он прожил долгую и активную жизнь, до последней возможности преподавая любимую физику и продолжая оставаться на связи с правозащитным движением», — говорится в сообщении МХГ.
В 1976 году член-корреспондент Академии наук Армянской ССР, профессор Юрий Орлов стал одним из инициаторов создания МХГ. Он же стал первым руководителем группы. Однако сразу же его вызвали в КГБ, где предупредили о возможных последствиях его «противоправной деятельности», сообщает РБК.
10 февраля 1977 года Орлов был арестован, ему инкриминировали причастность к подготовке 13 документов МХГ, признанных «клеветническими» и «антисоветскими». Его приговорили к 7 годам лишения свободы и 5 годам ссылки.
После освобождения Юрия Орлова лишили советского гражданства и принудительно выслали из СССР.