28 сентября 2020, 11:43
Биржевой курс евро подорожал до 91,69 рубля, а доллара - до 78,75 рубля
Курс российского рубля обрушился после открытия торгов на Московской бирже. По данным на 10:18 по московскому времени доллар подорожал до 78,75 рубля, а европейская валюта — до 91,69 рубля
Курс российского рубля обрушился после открытия торгов на Московской бирже. По данным на 10:18 по московскому времени доллар подорожал до 78,75 рубля, а европейская валюта — до 91,69 рубля.
Одновременно с этим главные российские фондовые индексы растут. Так, индекс Мосбиржи прибавляет один процент, а РТС — 0,3 процента.
Аналитики связывают ослабление рубля с обострившимся конфликтом между Азербайджаном и Арменией, который произошел на фоне угрозы введения новых санкций против России из-за отравления Алексея Навального.