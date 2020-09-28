28 сентября 2020, 11:17
Канцлер Германии Ангела Меркель навестила Алексея Навального в больнице
Алексей Навальный подтвердил, что Ангела Меркель навестила его в больнице, но опроверг информацию о том, что встреча была «тайной». Оппозиционер также выразил канцлеру признательность
Канцлер Германии Ангела Меркель тайно посетила оппозиционера Алексея Навального в берлинской клинике «Шарите», где он проводит лечение после отравления.
Немецкое издание Der Spigel отмечает, что данный факт «должен быть сигналом для российского правительства к тому, что Берлин не уступит в этом деле (дело об отравлении) и выяснит правду».
Алексей Навальный подтвердил, что Ангела Меркель навестила его в больнице, но опроверг информацию о том, что встреча была «тайной». Оппозиционер также выразил канцлеру признательность.
Напомним, что по данным германских вирусологов Алексей Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок». Предполагается, что политика отравили во время его рабочей поездки в Томск.