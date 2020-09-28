28 сентября 2020, 10:59
В России за сутки выявили 8 135 новых случаев заражения коронавирусом
В России за прошедшие сутки официально зарегистрировали еще 8 135 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала наблюдения выросло до 1 159 573 человек, из которых 945 920 человек уже полностью излечились
В России за прошедшие сутки официально зарегистрировали еще 8 135 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала наблюдения выросло до 1 159 573 человек, из которых 945 920 человек уже полностью излечились, а 20 385 человек скончались. За сутки оперштаб зарегистрировал 61 летальный случай.
В Москве число заразившихся COVID-19 выросло на 2 217 человек, в Московской области - на 212, в Петербурге - на 237, в Нижегородской области - на 165.
Более ста случаев заражения коронавирусом за прошедшие сутки также было выявлено в Свердловской области, в ХМАО, в Ростовской области, в Красноярском крае, в Воронежской области, в Ставропольском крае, в Саратовской области, в Ульяновской области, в ЯНАО.