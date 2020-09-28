28 сентября 2020, 10:37
Губернатора Алтайского края госпитализировали с двусторонней пневмонией
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко госпитализирован с двусторонней пневмонией в краевую клиническую больницу. Ранее сообщалось, что у него был выявлен коронавирус
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко госпитализирован с двусторонней пневмонией в краевую клиническую больницу. Ранее сообщалось, что у него был выявлен коронавирус.
Telegram-канал «Красное солнце Алтая» со ссылкой на источник в администрации пишет, что повторный тест губернатора на COVID-19 показал отрицательный результат.
Напомним, что в июне Виктор Томенко самоизолировался в связи с выявлением коронавируса у нескольких сотрудников краевой администрации. Его пресс-служба тогда сообщила, что губернатор будет регулярно сдавать тесты на COVID-19 и проходить компьютерную томографию. 22 сентября стало известно, что тест Томенко на коронавируса оказался положительным.