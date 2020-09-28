В Нагорном Карабахе утром в понедельник возобновились обстрелы
В Нагорном Карабахе утром в понедельник, 28 сентября, возобновились обстрелы. В Минобороны Азербайджана сообщили, что вооруженные силы Армении ведут обстрел города Тертер в карабахском направлении у линии соприкосновения
В Нагорном Карабахе утром в понедельник, 28 сентября, возобновились обстрелы. В Минобороны Азербайджана сообщили, что вооруженные силы Армении ведут обстрел города Тертер в карабахском направлении у линии соприкосновения.
Данную информацию РИА Новости подтвердил также представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.
Азербайджанская сторона сообщила об уничтожении в ходе конфликта армянской военной техники, а также о гибели 550 армянских военнослужащих. В списке погибших - командир десантно-штурмового батальона Армении подполковник Лерник Бабаян.
В Минобороны Армении заявили, что данные Баку о потерях не соответствуют действительности. Сколько военнослужащих погибло в ходе военного конфликта, в ведомстве не сообщили. Одновременно с этим Ереван сообщает о гибели 200 азербайджанских военнослужащих.