Сына экс-губернатора Иркутской области задержали по делу о мошенничестве
Правоохранительные органы задержали депутата Законодательного собрания Иркутской области и сына бывшего губернатора этого региона Сергея Левченко Андрея. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере
Правоохранительные органы задержали депутата Законодательного собрания Иркутской области и сына бывшего губернатора этого региона Сергея Левченко Андрея. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.
В рамках расследования дела силовики провели обыски по месту жительства и работы Андрея Левченко. Обыски также прошли у экс-губернатора Сергея Левченко (КПРФ).
По версии следствия, в октябре 2017 года Андрей Левченко заключил с иностранной компанией договор на поставку в Иркутск лифтового оборудования на общую сумму более 167 млн рублей. После этого была создана еще одна компания, с помощью которой стоимость ремонтных работ была необоснованно увеличена до 319 млн рублей.
Далее Левченко предоставлял в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов отчетные документы, содержащие заведомо завышенную стоимость лифтового оборудования, а также ремонтных работ. Следствие оценивает нанесенный Иркутской области ущерб в 185 млн рублей.
Еще одним фигурантом этого дела является директор ООО «Звезда» Олег Хамуляк, который вместе с иными лицами предоставил в адрес министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области фиктивные документы к заявкам на участие в предварительном отборе подрядных организаций на выполнение работ по ремонту и замене лифтового оборудования.
Напомним, что по официальной версии губернатор-коммунист Сергей Левченко ушел в отставку по собственному желанию. Однако позже он признался, что написал заявление под давлением Кремля. Федеральный центр называл причиной отставки губернатора его неэффективную работу по ликвидации последствий сильного наводнения в регионе.