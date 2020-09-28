Российские медики начинают серию протестных акций «Заплатите за COVID!»
В подмосковных Мытищах возле здания городской администрации началась серия одиночных пикетов в рамках Всероссийской акции медработников «Заплатите за COVID!»
В подмосковных Мытищах возле здания городской администрации началась серия одиночных пикетов в рамках Всероссийской акции медработников «Заплатите за COVID!».
Председатель первичной профсоюзной организации «Действие» московской областной скорой помощи Евгения Богатырева сообщила, что на пикеты медики решили выйти, чтобы «их услышали».
Евгения Богатырева пояснила «Новой газете», что в России медикам за работу с коронавирусными пациентами «вроде бы платят, но платят не в полном объеме».
«Самое проблемное — это 484-е постановление, где именно за подтвержденный коронавирус платят бригаде на выезде надбавку. Если вирус не подтверждается — им не платят. Хотя они рискуют жизнью», — отметила глава профсоюза.
Организаторы акции подавали заявку на массовый пикет, но из-за отказа чиновников согласовать мероприятия было решено провести серию одиночных пикетов.
Участники акции хотят привлечь внимание органов государственной власти к отказам в стимулирующих и страховых выплатах за работу в условиях пандемии.
Протестные акции также пройдут в Астрахани и Санкт-Петербурге. В Москве акции «Заплатите за COVID!» планируют провести в октябре.