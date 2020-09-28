28 сентября 2020, 01:38
В Калининградской области рейсовый автобус столкнулся с грузовиком. Погибли шесть человек
В правительстве региона сообщили, что в результате аварии погибли шесть человек. Восемь человек госпитализированы, семеро из них находятся в тяжелом состоянии
Фото: Новый Калининград
В Калининградской области на дороге Переславское - Янтарный в минувшее воскресенье рейсовый автобус столкнулся с грузовиком, перевозившем песок.
В правительстве региона сообщили, что в результате аварии погибли шесть человек. Восемь человек госпитализированы, семеро из них находятся в тяжелом состоянии.
Водитель рейсового автобуса выжил в аварии. Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии. Врачи сообщили, что пациенту понадобится несколько операций.
Правоохранительные органы по факту ДТП возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Обстоятельства аварии выясняются.