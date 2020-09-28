СКР возбудил уголовное дело по факту обрушения пешеходного перехода в Ступино
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обрушения пешеходного перехода в подмосковном Ступино. Дело заведено по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью людей»
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обрушения пешеходного перехода в подмосковном Ступино. Дело заведено по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью людей».
По уточненным данным, в результате происшествия 51 человек получил травмы различной степени тяжести.
Глава СКР Александр Бастрыкин распорядился передать дело об обрушении перехода следователям центрального аппарата ведомства, в Москву. Также в Ступино были направлены криминалисты центрального аппарата СКР.
Обрушение металлического перехода, расположенного внутри складского комплекса «ФМ Ложистик Сидорово» на улице Заводской в Ступине, произошло 27 сентября в 8:55. Почти все пострадавшие являются сотрудниками предприятия, где произошло обрушение перехода. 32 пострадавших госпитализированы в Ступинскую больницу. Остальные направлены в лечебные учреждения Домодедова, Чехова, Серпухова, Каширы, Подольска, Коломны, Солнечногорска и Красногорска.