Власти Кипра проверят обстоятельства выдачи некоторым иностранцам «золотых паспортов»
Юридическая служба республики Кипр поручила полиции начать расследование возможных нарушений при выдаче так называемых золотых паспортов иностранцам (гражданство в обмен на инвестиции)
Юридическая служба республики Кипр поручила полиции начать расследование возможных нарушений при выдаче так называемых золотых паспортов иностранцам (гражданство в обмен на инвестиции).
Издание Cyprus Mail сообщает, что следственная комиссия изучила документы 42 обладателей «золотых» паспортов и пришла к выводу, что семеро иностранцев получили гражданство под ложным предлогом или утаив важную информацию.
Отчет следствия касается исполнения программы предоставления кипрского гражданства в обмен на инвестиции с 2012 по 2018 год, сообщает РБК.
Властям Кипра также было рекомендовано лишить паспортов еще 12 человек, которых разыскивают на их родине. Имена фигурантов расследования не сообщаются.
Ранее издание Politis опубликовало материал о том, что в период с 2008 по 2012 год гражданство Кипра в обмен на инвестиции получил 141 россиянин, из которых 34 входили в «группу высокого риска». В этом письме упоминались среди прочих первый замглавы, член правления госкорпорации ВЭБ.РФ Михаил Кузовлев, зампреды правления Газпромбанка Алексей Матвеев и Александр Муранов, глава совета директоров Evraz Александр Фролов и другие.
В Кремле отметили, что публикация Politis не является официальной информацией и нуждается в проверке.