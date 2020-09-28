Власти Армении обратились в ЕСПЧ в связи с военными действиями в Нагорном Карабахе
В своем обращении власти Армении попросили международный суд применить ряд мер в отношении Азербайджана, в частности, обязать официальный Баку прекратить бомбардировки гражданских объектов
Власти Армении обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге связи с обострением конфликта в Нагорном Карабахе. Напомним, что конфликт Армении и Азербайджана из-за непризнанной республики обострился утром 27 сентября.
В своем обращении власти Армении попросили международный суд применить ряд мер в отношении Азербайджана, в частности, обязать официальный Баку прекратить бомбардировки гражданских объектов, воздержаться от неизбирательных наступательных действий и от нападения на мирных граждан, гражданские объекты и населенные пункты.
Военные действия в Нагорном Карабахе возобновились утром в воскресенье, 27 сентября. Из системы залпового огня «Град» была обстреляна столица непризнанной республики Степанакерт и другие населенные пункты. Есть погибшие и пострадавшие среди мирного населения. Точные данные о погибших не сообщаются. Минобороны Армении сообщает о 200 погибших азербайджанских военных и двух уничтоженных вертолетов соседней страны.
Ереван и Баку возложили ответственность за столкновения друг на друга.