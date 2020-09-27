Глава непризнанной республики Нагорный Карабах объявил военное положение и мобилизацию
Президент непризнанной республики Нагорный Карабах Араик Арутюнян объявил военное положение и мобилизацию всех мужчин старше 18 лет в связи с военным конфликтом с Азербайджаном
Президент непризнанной республики Нагорный Карабах Араик Арутюнян объявил военное положение и мобилизацию всех мужчин старше 18 лет в связи с военным конфликтом с Азербайджаном.
Утром 27 сентября город Степанакерт и другие населенные пункты Нагорного Карабаха подверглись обстрелу из систем залпового огня «Град». Власти республики сообщили о погибших среди мирного населения. Точной информации о погибших и пострадавших нет.
Минобороны Армении ранее сообщило об уничтожении двух вертолетов и трех беспилотников азербайджанской армии.
Минобороны Азербайджана обвинило в эскалации конфликта Армению и объявило о начале военное операции в Нагорном Карабахе.
В свою очередь премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах.