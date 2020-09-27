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Общество
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27 сентября 2020, 11:06

В России за сутки выявили 7 867 новых случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 7 867 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии заразились 1 151 438 человек. Из них на сегодняшний день полностью выздоровели 943 218 человек

В России за сутки выявили 7 867 новых случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 7 867 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии заразились 1 151 438 человек. Из них на сегодняшний день полностью выздоровели 943 218 человек.

За сутки скончались 99 коронавирусных пациентов. Общее число умерших, по данным оперативного штаба, составляет 20 324 человека.

В Москве за прошедшие сутки выявили 2016 новых случаев заражение коронавирусом, в Московской области за сутки заразились 226 человек, в Санкт-Петербурге - 227, в Нижегородской области - 167, в Свердловской области - 141, в ХМАО - 144, в Ростовской области - 188, в Красноярском крае - 103, в Воронежской области - 161, в Ставропольском крае - 147, в Саратовской области - 104, в Ульяновской области - 117, в Волгоградской области - 106, в Архангельской области - 115.

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