Петербургские ученые предложили лечить коронавирус как отравление ядами
Ученые Петербургского научно-исследовательского института скорой помощи имени Джанелидже предложили лечить коронавирусную инфекцию как отравление ядами, вызывающими рост уровня свободного железа в крови из-за схожести симптомов
Ученые Петербургского научно-исследовательского института скорой помощи имени Джанелидже предложили лечить коронавирусную инфекцию как отравление ядами, вызывающими рост уровня свободного железа в крови из-за схожести симптомов.
К такому выводу российские ученые пришли, основываясь на гипотезе Сычуаноского университета науки и техники и университета Ибин. Ученые считают, что коронавирус влияет на клетки иммунной системы таким образом, что молекулы гемоглобина теряют атомы железа. Попадая в кровь, оно повреждает стенки сосудов и может привести к полиорганному поражению, сообщают «Известия».
Пока у специалистов нет информации о разрушении эритроцитов или повышении уровня сывороточного железа при COVID-19, но это можно выявить с помощью доступных клинико-лабораторных признаков. В случае подтверждения этой теории лечение от COVID-19 можно было бы расширить методиками очищения организма от свободного железа.
По словам ученых, интоксикация возникает при любой серьезной инфекции, а детоксикационные процедуры обычно являются элементами патогенетической терапии.