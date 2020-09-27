Минобороны Азербайджана объявило о начале военной операции в Нагорном Карабахе
Обстрелы в Нагорном Карабахе начались рано утром 27 сентября. В Минобороны Армении сообщили о двух сбитых азербайджанских вертолетах и трех беспилотниках
Минобороны Азербайджана объявило о начале полномасштабной контрнаступательной военной операции в Нагорном Карабахе.
«В целях пресечения боевой активности вооруженных сил Армении и обеспечения безопасности мирного населения командование Азербайджанской Армии приняло решение начать контрнаступательную операцию наших войск по всему фронту», — говорится в заявлении ведомства.
Обстрелы в Нагорном Карабахе начались рано утром 27 сентября. В Минобороны Армении сообщили о двух сбитых азербайджанских вертолетах и трех беспилотниках.
Баку подтвердил информацию только об одном сбитом вертолете. Также власти Азербайджана сообщили об уничтожении 12 единиц зенитно-ракетных комплексов «OSA» подразделений противовоздушной обороны (ПВО) Армении.
Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян в свою очередь сообщила, что ответственность за военные столкновения в Нагорном Карабахе лежит на азербайджанских властях.
В 1991 году Нагорный Карабах, населенный преимущественно армянами, провозгласил независимость от Азербайджана. Официальный Баку пытался вернуть регион силой, в результате чего началась война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии.