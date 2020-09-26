СКР предъявил обвинение сыну бывшего вице-губернатора Брянской области по делу о смертельном ДТП
Следственный комитет предъявил обвинение сыну бывшего вице-губернатора Брянской области Александра Резунова Максиму Резунову по делу о смертельном ДТП. Из-за этой истории чиновник был вынужден уйти в отставку
Следственный комитет предъявил обвинение сыну бывшего вице-губернатора Брянской области Александра Резунова Максиму Резунову по делу о смертельном ДТП. Из-за этой истории чиновник был вынужден уйти в отставку.
По данным следствия, в ночь на 18 сентября автомобиль Volkswagen, за рулем которого был Максим Резунов, врезался в стоящий впереди Toyota Will. От удара «Тойоту» отбросило на другой автомобиль, Mitsubishi Lancer, который ехал по встречной полосе.
В результате аварии водитель Toyota Will скончался от полученных ранений. У пассажирки автомобиля Mitsubishi был диагностирован перелом костей носа со смещением.
Брянские СМИ сообщали, что сын чиновника находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался.