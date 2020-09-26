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26 сентября 2020, 08:56

Китайская таможня обнаружила на продуктах их России следы коронавируса

Сотрудники китайской таможни не пропустили в страну два судна с продуктами из России, так как в образцах товаров и внешней упаковке нашли следы коронавируса COVID-19

Китайская таможня обнаружила на продуктах их России следы коронавируса

Сотрудники китайской таможни не пропустили в страну два судна с продуктами из России, так как в образцах товаров и внешней упаковке нашли следы коронавируса COVID-19.

Чиновники из провинции Шаньдун, которые отвечают за борьбу с коронавирусом, уведомили о том, что тест на нуклеиновые кислоты образцов, взятых с внешних упаковок и с продуктов водного промысла, импортированных из России, дал положительный результат, сообщает Znak.com.

Также сообщается, что таможенные органы по всей стране с субботы приостанавливают прием импортных деклараций рыболовецкого судна Vladimir Starzhinsky LLC ROLIZ и транспортного судна Crystal Africa. Прием товара приостановлен на две недели.

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