26 сентября 2020, 08:56
Китайская таможня обнаружила на продуктах их России следы коронавируса
Сотрудники китайской таможни не пропустили в страну два судна с продуктами из России, так как в образцах товаров и внешней упаковке нашли следы коронавируса COVID-19
Сотрудники китайской таможни не пропустили в страну два судна с продуктами из России, так как в образцах товаров и внешней упаковке нашли следы коронавируса COVID-19.
Чиновники из провинции Шаньдун, которые отвечают за борьбу с коронавирусом, уведомили о том, что тест на нуклеиновые кислоты образцов, взятых с внешних упаковок и с продуктов водного промысла, импортированных из России, дал положительный результат, сообщает Znak.com.
Также сообщается, что таможенные органы по всей стране с субботы приостанавливают прием импортных деклараций рыболовецкого судна Vladimir Starzhinsky LLC ROLIZ и транспортного судна Crystal Africa. Прием товара приостановлен на две недели.