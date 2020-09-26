Выигравшую выборы костромскую уборщицу выдвинули на Нобелевскую премию мира
Журналисты выдвинули на Нобелевскую премию мира уборщицу Марину Удгодскую из Костромской области, которая в сентябре выиграла выборы главы Повалихинского сельского поселения
Журналисты «Московского комсомольца» выдвинули на Нобелевскую премию мира уборщицу Марину Удгодскую из Костромской области, которая в сентябре выиграла выборы главы Повалихинского сельского поселения.
Журналисты объяснили свою инициативу тем, что решили провести эксперимент. Согласно правилам Нобелевского комитета, выдвигать кандидатов на премию могут только те, кто соответствует определенным критериям, например, университетские профессора.
Один из журналистов московской газеты решил, что подходит под эту категорию, так как раньше читал лекции в университете. Он выдвинул на премию Марину Угодскую и написал в заявке, что она «выиграла местные выборы в России, доказав всему миру, что именно человек труда имеет право и должен осуществлять государственное управление».
Марина Удгодская, которая работала уборщицей в здании администрации Повалихинского сельского поселения, приняла участие в выборах и обошла по числу голосов главу этого населенного пункта. Причем чиновник сам попросил уборщицу выставить свою кандидатуру, чтобы «создать видимость конкуренции». Глава поселения был уверен в своей победе, однако избиратели сделали выбор в пользу Удгодской.