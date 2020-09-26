Минздрав предложил сделать прививки от гриппа обязательными для чиновников и силовиков
Минздрав России предлагает ввести обязательную вакцинацию от гриппа для государственных служащих и сотрудников правоохранительных органов. Такая инициатива содержится в приказе ведомства
Минздрав России предлагает ввести обязательную вакцинацию от гриппа для государственных служащих и сотрудников правоохранительных органов. Такая инициатива содержится в приказе ведомства.
Согласно этому приказу, в связи с пандемией коронавируса предполагается в обязательном порядке делать прививки определенным группам населения.
Так, прививки станут обязательными для волонтеров, работников социальной и коммунальной сфер, а также чиновников и силовиков. Данная мера направлена на предотвращение массовой заболеваемости острыми вирусными инфекциями, в том числе COVID-19.
Ранее предлагалось в обязательном порядке вакцинировать пожилых людей, учителей и медицинских работников. Одновременно с этим власти продолжают утверждать, что вакцинация в России является делом добровольным.