Члены КПРФ и «Левого фронта» провели пикеты с требованием отставки Эллы Памфиловой
Активисты КПРФ и «Левого фронта» провели серию одиночных пикетов у приемной администрации президента в Москве против трехдневного и электронного голосования. Коммунисты также потребовали отправить в отставку председателя ЦИК Эллу Памфилову
Активисты КПРФ и «Левого фронта» провели серию одиночных пикетов у приемной администрации президента в Москве против трехдневного и электронного голосования. Коммунисты также потребовали отправить в отставку председателя ЦИК Эллу Памфилову.
Участники пикетов держали в руках плакаты с надписями «Верните в Россию выборы!»», «Многодневные выборы — фарс и позор», «Памфилову в отставку!».
В акции протеста среди прочих принимают участие представители «Левого фронта» Анастасия Удальцова и Андрей Селезнев, депутаты Госдумы от КПРФ Денис Парфенов и Юрий Синельщиков, ранее на пикет у здания ЦИК выходил Валерий Рашкин.
Оппозиция выступает против трехдневного голосования, поскольку оно снижает прозрачность выборов и предоставляет больше возможностей для фальсификации результатов выборов.