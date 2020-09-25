В Москве начали выводить из резерва дополнительные койки для больных коронавирусом
В Москве начали выводить из резерва койки для больных коронавирусом в связи с ростом заболеваемости. По данным на утро 25 сентября, в столице было зарегистрировано более 1500 новых случаев
В Москве начали выводить из резерва койки для больных коронавирусом в связи с ростом заболеваемости. По данным на утро 25 сентября, в столице было зарегистрировано более 1500 новых случаев заражения.
Вице-мэр Москвы Анастасия Ракова сообщила, что плановая и экстренная медицинская помощь будут и дальше оказываться москвичам в полном объеме.
«Начинаем вводить резервные мощности, которые были законсервированы (...) специально под инфекции и не задействовались для оказания других видов медицинской помощи, а также объекты, которые использовались в качестве обсерваторов», — сообщила Ракова, слова которой приводит ТАСС.
Чиновница также отметила, что рост числа новых случаев заражения коронавирусом, а вместе с ним и рост числа госпитализаций — это общемировая тенденция.