Росавиация попросила дополнительные средства на возмещение аэропортам расходов на обслуживание силовиков
Росавиация обратилась в правительство за дополнительными субсидиями для возмещения аэропортам их прошлогодних расходов на обслуживание силовых структур
Росавиация обратилась в правительство за дополнительными субсидиями для возмещения аэропортам их прошлогодних расходов на обслуживание силовых структур в связи с тем, что ранее выделенные деньги уже были израсходованы.
В 2020 году Росавиация получила на обслуживание силовиков 854,6 млн рублей из бюджета, а сами аэропорты подали 211 заявлений на общую сумму 1,056 млрд рублей, сообщает «Интерфакс».
По состоянию на 24 сентября была осуществлена выплата только по 112 заявлениям в порядке очередности поступления. Лимит финансирования израсходован на 99,4%.
Согласно законодательству, структуры ФСБ, Минобороны, МЧС, ФТС, Росгвардии и ФСО освобождены от платы за обслуживание в аэропортах страны. Для компенсации расходов операторы воздушных гаваней ежегодно обращаются за субсидиями в Росавиацию.