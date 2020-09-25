Итальянские пограничники стали отказывать во въезде россиянам, прибывающим в страну на лечение
Росавиация предупредила россиян, которые собираются на лечение в Италию, об участившихся отказах во въезде в эту страну. Это связано с ужесточением итальянскими властями контроля за соблюдением требований въезда
Росавиация предупредила россиян, которые собираются на лечение в Италию, об участившихся отказах во въезде в эту страну. Это связано с ужесточением итальянскими властями контроля за соблюдением требований въезда.
Сейчас итальянские пограничники стали уделять пристальное внимание не только визам, но и приглашениям от клиник, которые предъявляют россияне. Отметим, что в связи с пандемией коронавируса и закрытием границ россияне могут посетить европейские страны только с целью работы, учебы, лечения и ухода за родственниками.
С запретом на въезд могут столкнуться иностранцы, которые целью своей поездки указывают косметические и спа-процедуры, лечение методами гомеопатии, прохождение физиотерапии, услуги массажа и мануальной терапии. Также в пересечении итальянской границы будет отказано, если граждане прибыли на стоматологическое лечение.
В Росавиации добавили, что прохождение курортного лечения в итальянских медучреждениях возможно при условии наличия у пациентов только серьезных заболеваний, подтвержденных справками и визами.
Ведомство также предостерегло россиян от обращения к фирмам-посредникам, которые выдают различные справки.
Также Росавиация попросила авиакомпании, которые летают в Италию (речь идет о разовых полетах), проводить усиленный контроль за наличием у пассажиров разрешительных документов.