25 сентября 2020, 13:25
Победившая на выборах главы костромского поселения уборщица приступила к работе
Уборщица Марина Удгодская, победившая на выборах главы Повалихинского сельского поселения в Костромской области, решила не отказываться от должности и заняться наведением порядка
Уборщица Марина Удгодская, победившая на выборах главы Повалихинского сельского поселения в Костромской области, решила не отказываться от должности и заняться наведением порядка.
Новоиспеченная чиновница сообщила, что первым делом займется очисткой местной речки, ремонтом дорог и строительством детских площадок.
В интервью телеканалу РЕН ТВ Марина Удгодская заявила, что намерена обеспечить «больше возможностей для местных жителей».
Напомним, что на выборах уборщица из администрации обошла по количеству голосов действующего главу поселения. При этом поучаствовать в выборах ее попросил сам глава администрации, чтобы «создать видимость конкуренции».