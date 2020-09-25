В Роспотребнадзоре опровергли информацию о начале второй волны коронавируса
Замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов опроверг информацию о начале второй волны коронавируса в России
Замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов опроверг информацию о начале второй волны коронавируса в России.
Эпидемиологи заявил, что сейчас идет продолжение первой волны, а вторая волна еще не началась. «Пандемия коронавируса никуда не ушла. Эпидемический процесс развивается в продолжении как бы первой волны», — отметил Горелов, слова которого приводит ТАСС.
Горелов отметил, что из-за одновременной циркуляции коронавируса и вируса гриппа возможна необычная ситуация, если одна инфекция наложится на другую. При этом итог такого сценария пока неизвестен. Или вирусы усилят друг друга, или не заметят друг друга или ослабят друг друга.
Сейчас в России наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. По данным на утро 25 сентября, за сутки в стране было выявлено 7 212 новых случаев заражений COVID-19. В Москве власти вернули режим самоизоляции для пожилых граждан и попросили работодателей по возможности вернуть сотрудников на удаленный режим работы.