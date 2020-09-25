Ксения Собчак отказалась от покупки доли в «крабовых» компаниях
Телеведущая Ксения Собчак и супруга бывшего вице-президента «Роснефти» Игоря Соглаева Елена Соглаева отказались от покупки двух дальневосточных компаний, который занимаются добычей крабов
Телеведущая Ксения Собчак и супруга бывшего вице-президента «Роснефти» Игоря Соглаева Елена Соглаева отказались от покупки двух дальневосточных компаний, который занимаются добычей крабов.
Собчак и Соглаева 23 сентября расторгли договоры купли-продажи долей в компаниях «Курильский универсальный комплекс» и «Монерон», которые входят в группу «Монерон», сообщают «Ведомости».
От сделки Собчак и Соглаева отказались из-за того, что Налоговая служба так и не смогла зарегистрировать договоры купли-продажи в связи с арестом имущества компаний.
Весной 2020 года сообщалось, что Ксения Собчак и Елена Соглаева договорились о покупке 40% и 10% долей в крабовых компаниях соответственно. Собчак оценивала сумму сделки в миллионы долларов.
Первоначально имущество компаний арестовали из-за расследования дела в отношении бизнесмена Олега Кана, которого СМИ называют «крабовым королем». Мать Ксении Собчак, сенатор Людмила Нарусова, пожаловалась главе Верховного суда на арест «крабовых» компаний, после чего апелляционный суд в июле отменил обеспечительные меры. Позже имущество двух компаний вновь арестовали, но уже по делу об уклонений от уплаты налогов на сумму свыше четырех миллиардов рублей, а в действиях сенатора усмотрели конфликт интересов.