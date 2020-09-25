Мэр Ялты уволил своего заместителя из-за высказывания о вмешательстве России в дела Белоруссии
Мэр Ялты Иван Имгрунт уволил своего заместителя Михаила Загорцева, который ранее заявил о вмешательстве России во внутренние дела Белоруссии. При этом первоначально глава городской администрации отказывался отправлять в отставку своего зама
Мэр Ялты Иван Имгрунт уволил своего заместителя Михаила Загорцева, который ранее заявил о вмешательстве России во внутренние дела Белоруссии. При этом первоначально глава городской администрации отказывался отправлять в отставку своего зама.
Теперь Иван Имгрунт заявляет, что высказывания чиновника «несовместимы с должностью заместителя». «Решение принято в связи с тем, что выяснилось [про] его интервью, о котором на момент приема в администрацию нам было неизвестно», — пояснил Имгрунт, слова которого приводит РИА Новости.
Михаил Загорцев является гражданином Белоруссии и ранее занимал должность председателя Бобруйского горсовета депутатов. После президентских выборов в Белоруссии он осудил силовой разгон протестных акций и заявил о возможном «российском следе» в общественно-политическом кризисе.
21 сентября Михаил Загорцев был назначен заместителем мэра Ялты, а журналист Сергей Садыко потребовал уволить чиновника за его высказывания о России и ее вмешательстве в дела Белоруссии. При этом Иван Имгрунт отказался увольнять своего заместителя, отметив, что такое заявление Загорцев сделал под «сильным эмоциональным воздействием на конкретное событие».