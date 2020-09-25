25 сентября 2020, 11:54
В России за сутки выявили больше 7 тысяч новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки число новых случаев заражения коронавирусом выросло сразу до 7 212 человек. Общее число заболевших с начала пандемии составило 1 136 048 человек
В России за сутки число новых случаев заражения коронавирусом выросло сразу до 7 212 человек. Общее число заболевших с начала пандемии составило 1 136 048 человек.
За сутки от коронавирусной инфекции скончались 108 человек. Всего было зарегистрировано 20 056 смертей.
В Москве за прошедшие сутки выявили 1560 новых случаев заражения COVID-19, в Московской области - 208, в Санкт-Петербурге - 224, в Нижегородской области - 168, в Свердловской области - 137, в ХМАО - 141, в Ростовской области - 187, в Красноярском крае - 102, в Воронежской области - 164, в Ставропольском крае - 146, в Саратовской области - 107, в Ульяновской области - 121.