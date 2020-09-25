25 сентября 2020, 10:43
Евросоюз до конца сентября может ввести новые санкции против России
Окончательное решение по поводу новых экономических ограничений будет принято на ближайшем заседании COREPER, которое пройдет 28 сентября. Тогда же комитет должен согласовать новый список индивидуальных санкций
Комитет постоянных представителей стран-членов Евросоюза (COREPER) не исключил введения новых санкций против России из-за присоединения Крыма.
Окончательное решение по поводу новых экономических ограничений будет принято на ближайшем заседании COREPER, которое пройдет 28 сентября. Тогда же комитет должен согласовать новый список индивидуальных санкций.
Санкции планируется обновить «в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».