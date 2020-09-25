В Севастополе отказались от идеи забора воды из реки Коккозка
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что проект подачи воды в город из реки Коккозка не может быть реализован из-за негативной реакции общественности
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что проект подачи воды в город из реки Коккозка не может быть реализован из-за негативной реакции общественности.
Чиновник рассказал, что предложенный им президенту проект по забору паводковых вод, которые условно начнутся с декабря месяца из реки Коккозка, был очень негативно воспринят крымчанами, прежде всего жителями Бельбекской долины. По этой причине, добавил губернатор, в таком формате реализовывать проект нельзя.
Местные жители считают, что переброска воды из Коккозки приведет к экологической и гуманитарной катастрофе в Бельбекской долине. Проект повлечет за собой уменьшение водоснабжения 12 сел долины, а также усиление оползневых процессов, загрязнение и обмеление реки Бельбек, сообщает РБК.
Губернатор Развожаев сообщил, что сейчас потери воды в Севастополе составляют 40%, а ситуация с водой в регионе «очень тяжелая».
Проблемы с водоснабжением есть и в других регионах Крыма. Из-за засухи на полуострове обмелели многие водохранилища. Сейчас вода подается в дома с ограничениями.