Власти оштрафовали ЦУМ на миллион рублей за нарушение масочного режима
Глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сообщил, что за последнее время предприятиям торговли за нарушение масочного режима было выписано более 15 тысяч штрафов
Московские власти оштрафовали ЦУМ на миллион рублей за нарушение масочного и перчаточного режимов.
Глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сообщил «Интерфаксу», что за последнее время предприятиям торговли за нарушение масочного режима было выписано более 15 тысяч штрафов.
Сейчас рейды по магазинам продолжаются, «на регулярной основе выписываются штрафы тем предприятиям, которые не соблюдают перчаточно-масочный режим».
Ранее сообщалось, что за отсутствие масок у сотрудников и посетителей в столице были закрыты более 40 магазинов сетей «Перекресток» и «Магнолия».