Камеры с функцией распознавания лиц установят в десяти крупных городах
Партнер департамента информационных технологий Москвы NtechLab запустил пилотные проекты по установке системы распознавания лиц в десяти крупных российских городах. Сейчас такая система работает только в столице
Партнер департамента информационных технологий Москвы NtechLab запустил пилотные проекты по установке системы распознавания лиц в десяти крупных российских городах. Сейчас такая система работает только в столице.
Предполагается, что в крупных городах установят по 3 тысячи камер с системой распознавания лиц, чтобы штрафовать нарушителей антикоронавирусных ограничений и разыскивать преступников.
Такие системы видеонаблюдения будут точно установлены в Нижнем Новгороде. Названия остальных городов в NtechLab отказались сообщить, опасаясь срыва будущих переговоров и тендеров, сообщает «КоммерсантЪ».
Камеры видеонаблюдения с функцией распознавания лиц установят на остановках, в общественных пространствах и домофонах.
Эксперты оценивают стоимость создания системы видеонаблюдения в крупном городе в 100–110 млн рублей.
Напомним, что в Москве камеры с функцией распознавания лиц работают в общественных местах и метро уже несколько лет. При этом представители оппозиции неоднократно пытались через суд запретить использование таких камер на митингах. В частности, они указывали на то, что собранные данные может купить любой желающий, что противоречит закону о защите персональных данных.
Кроме того, в Москве на днях было возбуждено уголовное дело в отношении двух полицейских, которые подозреваются в незаконном распространении данных о гражданах, полученных из системы распознавания лиц. Дело заведено по статьям о злоупотреблении должностными полномочиями и нарушении неприкосновенности частной жизни.
Фигурантами дела стали оперативник УВД Северо-Восточного округа Москвы Дмитрий Шершнев и сотрудник патрульно-постовой службы Бутырского района Константин Иванов. Одной из пострадавших стала волонтер «Роскомсвободы» Анна Кузнецова. Именно она ранее требовала от суда запретить уличную систему распознавания лиц.