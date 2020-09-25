Эксперты рассказал о сборе силовиками информации о гражданах из различных баз данных
Российские спецслужбы могут получить практически любую информацию о гражданах из различных баз данных, если для этого есть серьезные основания
Российские спецслужбы могут получить практически любую информацию о гражданах из различных баз данных, если для этого есть серьезные основания.
Директор компании «Интеллектуальный Резерв» Павел Мясоедов в интервью агентству «Прайм» сообщил, что в рамках расследования дела силовики могут узнать о судимостях, штрафах, прописке и номере телефона человека. Помимо этого спецслужбы могут затребовать детализацию звонков россиянина в том случае, если подозревают, что он совершил или готов совершить преступление.
В случае подозрения гражданина в подготовке террористического акта или мошенничестве, силовики могут запросить его переписку по электронной почте и в мессенджерах. У спецслужб также есть возможность установить наблюдение или получить доступ к гаджетам подозреваемого.
Эксперт отметил, что для сбора информации необходим большой штат сотрудников, поэтому подробные данные о человеке собираются лишь при приличии веских на то обстоятельств.