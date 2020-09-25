Российские власти потратят на закупку препаратов от коронавируса 479 млн рублей
Российские власти заключили госконтракты на поставку лекарства от коронавируса - фавипиравира - на 479 млн рублей. Причем большая часть контрактов была подписана с единственным поставщиком и без проведения конкурса
Российские власти заключили госконтракты на поставку лекарства от коронавируса - фавипиравира - на 479 млн рублей. Причем большая часть контрактов была подписана с единственным поставщиком и без проведения конкурса, в ходе которого цена на товар могла бы снизиться.
«Новая газета» со ссылкой на портал госзакупок сообщает, что государственные органы закупили на 41 млн рублей препарат «Авифавир», на 319 тысяч рублей - «Арепливир», на 265 млн рублей - «Коронавир» и еще 124 млн рублей потратили на «Фавипиравир».
Самым крупным поставщиком стала ООО «Биотэк», которой достались контракты более чем на 220 млн рублей. Владельцами этой компании являются бывший сенатор Борис Шпигель и Евгения Шпигель.
Контракты на 100 млн рублей получила компания ООО «Верфарм». У фирмы нет своего сайта, а ее директором значится неизвестный Артемий Дасаев.
Также контракты на поставку препаратов от коронавируса получили фирмы «Р-Фарм» Алексея Репика и АО «Фармстандарт» (руководители Григорий Потапов и Виктор Харитонин.
Регистрация препаратов «Авифавир», «Арепливир» и, «Коронавир» состоялась в мае, июне и июле нынешнего года соответственно. Однако третья фаза клинических испытаний, которая позволяет судить об эффективности препарата, не была завершена, а протоколы испытаний - не опубликованы.