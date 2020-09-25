Власти Москвы вернут некоторые антикоронавирусные ограничения из-за роста заболеваемости
Власти Москвы могут вернуть обязательный режим изоляции для пожилых людей и горожан с хроническими заболеваниями из-за роста заражений коронавирусом. 24 сентября в столице было зафиксировано более тысячи новых случаев заражения COVID-19
Власти Москвы могут вернуть обязательный режим изоляции для пожилых людей и горожан с хроническими заболеваниями из-за роста заражений коронавирусом. 24 сентября в столице было зафиксировано более тысячи новых случаев заражения COVID-19.
«Число заболевших коронавирусом в Москве медленно, но верно растет, что ставит под угрозу жизнь и здоровье прежде всего пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями», — сообщил источник «Интерфакса» в мэрии.
Одновременно с этим городские власти пока не планируют возвращать другие карантинные ограничения в связи с ростом заболеваемости, однако мэр Сергей Собянин попросил граждан сократить контакты с другими людьми и обязательно носить защитные маски.
Также градоначальник обратился к пяти тысячам московских компаний с просьбой перевести сотрудников на удаленную работу. В частности, такая просьба поступила от мэра в Сбербанк, «Яндекс» и «Ростех».